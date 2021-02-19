التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 00:08
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وزارة الصحة العامة: 54 وفاة و2730 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
النيابة العامة التمييزية توافق على إخلاء سبيل الموقوفين حسن قريطم ومحمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ
مدعي عام التمييز السابق: لم يكن مطلوبا من القاضي صوان توجيه كتاب لمجلس النواب ولا الإدعاء على نواب قبل رفع الحصانة عنهم
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز: نثمن مواقف السيد حسن نصرالله وتأييده حقوق الدروز بالتمثيل الحكومي ورفع الغبن السياسي عنهم
المكتب السياسي لأنصار الله: المواقف الدولية من التطورات في مأرب غطاء لاستمرار العدوان والحصار ودعم الجماعات الإرهابية
أنصار الله: إعلان تنظيم داعش مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مأرب يمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين العدوان وداعش
المبعوث الأممي الى اليمن: الدعم الدولي لحل النزاع في اليمن ضروري ومهم وعلى الأطراف المعنية تحديد أهدافها من المفاوضات
مارتن غريفيث: تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي
منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: اليمن يتجه بسرعة نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود
الاجتماع الأوروبي الأمريكي في باريس أعرب عن القلق من الهجوم على مأرب وهجمات أنصار الله ضد السعودية
الاجتماع الأوروبي الأمريكي دعا أنصار الله وجميع الأطراف اليمنية الى انخراط بناء في العملية السياسية
الاجتماع الأوروبي الأمريكي في باريس دعا إيران الى عدم القيام بأي خطوات جديدة بما فيها الانسحاب من البروتوكول الإضافي
البيت الأبيض: إيران بعيدة عن الالتزام بالاتفاق النووي ونركز جهودنا مع الشركاء والحلفاء على منعها من امتلاك سلاح نووي
وزير الخارجية الإيراني: على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب بدل لوم إيران
محمد جواد ظريف: الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر رداً على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي
ظريف: على الدولي الأوروبية إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها إذا كانت تخشى من تأثيرها
رئيس المجلس الأوروبي في اتصال مع الرئيس الإيراني: لضرورة الحفاظ على مساحة للدبلوماسية في الملف النووي عبر خطوات إيجابية
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الاتفاق النووي إنجاز سياسي مهم ويجب عدم السماح بضياع هذا الإنجاز الكبير بسهولة
الشيخ روحاني: على مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الاوروبي القيام بدوره بتنظيم خطوات تنفيذ الاتفاق النووي
وزارة الخارجية الألمانية: الخطوات التي اتخذتها إيران مؤخراً تمثل تهديداً لإمكانية عودة واشنطن الى الاتفاق النووي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حل المجلس الشعبي الوطني ويدعو لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة
الخارجية الإثيوبية: ندين بأقوى العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان بشأن الأوضاع على الحدود
الخارجية الإثيوبية: الصراع الذي يروج له المكون العسكري في الحكومة السودانية يخدم مصالح طرف ثالث
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة يبحثون في باريس مسألة إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود يوم الجمعة والثلوج تلامس الـ 800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 46 mins
18 February، 2021
احوال الطرقات في لبنان
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