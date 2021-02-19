تقرير مستشفى رفيق الحريري: 112 اصابة و52 حالة حرجة ووفاة واحدة و600 لقاح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 00:08

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 112 اصابة و52 حالة حرجة ووفاة واحدة و600 لقاح

منذ 1 ساعة 18 February، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، واشار الى ان “مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقاً من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182”.

وجاء في التقرير:
“- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 600 لقاح

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 472 فحص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 963 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52

– حالات وفاة: 1”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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