الجيش اليمني: نخوض وأحرار مأرب معركة مفصلية ذات أهمية استراتيجية

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء الركن علي حمود الموشكي أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم أبناء مأرب الأحرار يخوضون اليوم معركة مفصلية ذات أهمية استراتيجية ووطنية وعسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية”.

وأشاد الموشكي في ورشة نظمتها مديرية الاستخبارات في المنطقة العسكرية الخامسة لعدد من منتسبيها الخميس “بالمواقف الوطنية وتضحيات الجيش واللجان الشعبية المسنودين بقبائل مأرب من أجل اجتثاث المحتلين وأدواتهم من المحافظة وكل شبر دنسه الغزاة”.

ونوه الموشكي “بالجهود التي تبذلها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في مجالات التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات العسكرية”، وقال “نحن نقاتل عناصر عبارة عن أدوات للمحتل وقياداتهم وأولاد قيادتهم كلها في الخارج ويقودوهم من فنادق الرياض واسطنبول والقاهرة وأبوظبي”.

المصدر: موقع انصار الله