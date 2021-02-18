السلطات الصحية في اليونان ترصد ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان الخميس، تسجيل 1.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 10 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج. بذلك يبلغ عدد المصابين منذ اكتشاف الجائحة في البلاد 170 ألفاً و 059 شخصاً.

كما توفي 27 شخصا جراء الإصابة بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6221 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما. ويرقد 320 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1256 شخصا.

كانت اليونان قد سجلت يوم أمس الأربعاء 755 إصابة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.

المصدر: سبوتنيك