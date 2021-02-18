الناتو يقرر توسيع نطاق عمليات تدريب القوات المسلحة العراقية بحجة “عدم عودة داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 19:34

الناتو يقرر توسيع نطاق عمليات تدريب القوات المسلحة العراقية بحجة “عدم عودة داعش”

منذ 39 mins 18 February، 2021
الناتو11
أخبار دولية - منظمات

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، “توسيع مهام الحلف في العراق، لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية، لضمان عدم عودة تنظيم “داعش” الإرهابي”، حسب زعمه. وقال ستولتنبرغ، عقب ختام اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو، الخميس “الناتو هناك (العراق) كمجوعة صغيرة، ولكن الآن سنتوسع أكثر ونحن سنفعل ذلك خطوة بخطوة”.

وزعم أمين عام التانو أن “داعش سيطر على مناطق كبيرة في العراق.. وعلينا ضمان ألا يعودوا مرة أخرى”، متابعاً أن “هناك قواعد عدة في العراق جاهزة للاستعمال.. وزرت بعضها ورأيت كيف تعمل قوات الناتو بجانب القوات العراقية”.

المصدر: سبوتنيك

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