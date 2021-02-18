الخارجية الروسية: المناورات الأميركية في البحر الأسود تهدد السلام والاستقرار (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 16:32
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وزارة الصحة العامة: 60 وفاة و2479 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
النائب عراجي: المطلوب دعم المستشفيات الحكومية مع رفع يد السياسيين عن تعيين مجالس الإدارة ووضع حد للهدر الحاصل
محكمة التمييز الجزائية تقبل نقل ملف التحقيق بانفجار المرفأ من القاضي فادي صوان وإحالته إلى قاض آخر
محكمة التمييز الجزائية: تعيين القاضي الذي سينظر في ملف إنفجار المرفأ يتم وفقا للمادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية
الرئيس عون التقى وزيرة العدل وتأكيد على ضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي لا سيما بعد أجوبة مصرف لبنان للمالية
الرئيس بري اتصل بوزير الداخلية وبحث معه في ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا للمادة 41 من الدستور
الوزير محمد فهمي يؤكد للرئيس بري السير بإجراءات الانتخابات الفرعية كحد أقصى في آواخر شهر أذار المقبل
النائب قاسم هاشم: لا أمل لحل الأزمة الحكومية إلا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس بري
النائب حسن عز الدين في اتصال بوزيري الإقتصاد والصناعة: للتعويض على المتضررين في المؤسسات التجارية المقفلة
المفتي الشيخ احمد قبلان: سنخوض معركة مصير طلاب لبنان في الخارج لينتصر العلم على الجهل والعدل على النفاق السياسي
وزير الداخلية اليمني: لمضاعفة الجهود الأمنية في مأرب ومساندة الجيش واللجان ومواكبة الانتصارات العسكرية بانتصارات أمنية
تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على "التوغل" التركي في كردستان
الشيخ روحاني: نأمل أن تلتزم إدارة بايدن بالقانون وتتراجع عن أخطاء إدارة ترامب لتتمكن إيران من التعاون مع دول العالم
ظريف: الاجراءات الطوعية ستتوقف في 21 شباط/فبراير وعلى الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي العودة إلى تعهداتها
وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة يبحثون في باريس مسألة إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن الاستعداد لصد أي عدوان من كولومبيا على بلاده
الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية: إصابة 8 أشخاص بحادث إطلاق نار في محطة للسكك الحديدية
الصحة بقطاع غزة تبدأ التطعيم بلقاح كورونا يوم الأحد المقبل
منظمة الصحة العالمية أعلنت انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة بنسبة 16 بالمئة
دخول حظر تجول ليلي في العراق لاحتواء كوفيد-19 حيز التنفيذ مع إغلاق تام خلال عطلة نهاية الأسبوع
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود غدا والثلوج تلامس ال800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اليونان تعلق حملة التلقيح ضد كورونا بسبب الثلوج
المعهد الإيطالي للأمراض المعدية يعطي تقييما إيجابيا للقاح "سبوتنيك
6 قتلى جراء حريق في منجم للذهب شرق الصين
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود غدا والثلوج تلامس ال800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: المناورات الأميركية في البحر الأسود تهدد السلام والاستقرار (سبوتنيك)
منذ 48 mins
18 February، 2021
البحر الأسود
الخارجية الروسية
المناورات الأميركية
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