الخارجية الروسية: المناورات الأميركية في البحر الأسود تهدد السلام والاستقرار (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 16:32

الخارجية الروسية: المناورات الأميركية في البحر الأسود تهدد السلام والاستقرار (سبوتنيك)

منذ 48 mins 18 February، 2021
أخبار موقع المنار

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