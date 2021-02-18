رئيس وزراء #جورجيا يعلن استقالته بسبب خلافات مع فريقه الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 13:26

رئيس وزراء #جورجيا يعلن استقالته بسبب خلافات مع فريقه الحكومي

منذ 56 mins 18 February، 2021
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