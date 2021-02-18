رئيس وزراء #جورجيا يعلن استقالته بسبب خلافات مع فريقه الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 13:26
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وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: السعودية حليف لبريطانيا وسنبيعها أسلحة إذا احتاجت لذلك
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: نعتقد ان وقف تسليح السعودية سيكون حلا غير مناسبا في اليمن
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس وزراء #جورجيا يعلن استقالته بسبب خلافات مع فريقه الحكومي
منذ 56 mins
18 February، 2021
استقالة رئيس الحكومة الجورجية
جورجيا
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