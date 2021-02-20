الرئيس روحاني: أمريكا أدركت أنها ارتكبت خطأ تجاه ايران ولابد لها من الامتثال للقانون

قال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني إن أمريكا حكومة وشعبا أدركت أنها ارتكبت خطأ تجاه إيران، لذلك نأمل ان تقوم بالتعويض عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، معلنا ان الامتثال للقانون ليس معيبا لكن من المعيب الاستسلام أمام الغطرسة والقوة.

وخلال مراسم افتتاح مشاریع وطنية في مجالي الصناعة والمناجم في محافظات هرمزكان جنوب إيران وكرمان جنوب شرق ومازندران شمال البلاد اليوم الخميس، اضاف الرئيس روحاني إن ما نسمعه في الدعايات حول قيام إيران باجراءات لممارسة الضغوط على أمريكا، لا أساس لها من الصحة وما نريده هو الامتثال للقانون والالتزام بالتعهدات.

وأكد الرئيس روحاني أن احترام القوانین والتعهدات الدولية وتنفيذها يمثل جزءا من الواجبات الانسانية والسياسية لجميع الحكومات، معربا عن أمله بان تمتثل أمريكا للقانون وتلتزم بتعهداته تجاه القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن.

المصدر: وكالة ارنا