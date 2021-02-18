بايدن يسعى لتجديد التحالف “الرباعي” مع اليابان والهند وأستراليا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري محادثات مع أستراليا والهند واليابان، في حوار يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من خلاله لتجديد ما يسمى بالتحالف “الرباعي” (كواد) مع هذه البلدان.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد لقاء افتراضيا مع وزراء خارجية الدول الثلاث، اليوم الخميس، ويشمل جدول الأعمال بحث جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

أوضح المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، للصحافيين أن “هذه المحادثات بين وزراء خارجية الرباعي أساسية للتقدم بأهدافنا المشتركة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي، والنهوض أمام تحدّيات عصرنا”.

وتم إطلاق “الحوار الأمني الرباعي” عام 2007، وتعود الفكرة الى رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الذي يعتبر من الصقور وكان متحمساً لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة.

وأجرت دول “كواد” أربع مناورات بحرية في نوفمبر في خليج البنغال وبحر العرب، حيث شاركت فيها أستراليا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية