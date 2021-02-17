التحكم المروري: طريق جزين كفرحونا مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 23:24

التحكم المروري: طريق جزين كفرحونا مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج

منذ 2 ساعة 17 February، 2021
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