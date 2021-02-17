الجيش: توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 20:04

الجيش: توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

منذ 34 mins 17 February، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 17/2/2021، إستأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 6.445.100.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 687 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، ومنطقة عين المريسة)”.

كما أعلنت قيادة الجيش في بيان، أنه “سيتم إستكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه باستثناء منطقة عين المريسة”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني

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