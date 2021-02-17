أسيران فلسطينيان دخلا أعواما جديدة بسجون العدو الإسرائيلي

دخل أسيران فلسطينيان الاربعاء أعواما جديدا في الأسر داخل سجون العدو الاسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن الأسيرين هما:

الأسير المريض محمد خميس محمود براش (42 عاما) من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، المحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، اضافة إلى (30 عاما) بتهمة قتل 3 جنود صهاينة، اعتقله العدو عام 2003 بعد مطاردة استمرت ثلاث سنوات، وأمضى 18 عامًا في سجون العدو.

الأسير علاء محمد جمعة أبو مصطفى (44 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن 20 عاما ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عاما في سجون العدو.

المصدر: فلسطين اليوم