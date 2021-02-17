أكونجوإيويلا: بإمكان منظمة التجارة العالمية تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات

أعلنت المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية “أعتقد أنه بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حل أزمة جائحة كوفيد-19، من خلال المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات”.

واعتبرت أن “من واجب المنظمة أيضا، أن تساعد في تحقيق هدفها الأول المتمثل بتحسين مستويات المعيشة في الدول الفقيرة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية