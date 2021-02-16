الوزير مرتضى: لدعم مبادرات الشباب الهادفة لإيجاد حلول لأزماتنا الطارئة بعيدا من البيروقراطية

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أنه “آن الأوان للاعتماد على قدراتنا الوطنية الشابة، وأن على المعنيين واجب تأمين الظروف لتنمية هذه الإبداعات”.

كلام مرتضى جاء خلال استقباله مجموعة من طلاب الجامعة اليسوعية مشاركين بمسابقة hult prize التي تعنى بخلق مشاريع محلية بإشراف الأمم المتحدة، حيث تعمل هذه المجموعة على مشروع يهدف الى تحويل الفضلات الغذائية إلى أسمدة زراعية.

ورحب مرتضى ب”الجهود الشابة الهادفة لتطوير القطاعات الوطنية”، مؤكدا ان هذه الطاقات” يجب أن يتوافر لها كل الدعم الرسمي والخاص، بخاصة أنها بديناميتها العالية تسارع الى إيجاد حلول للمشاكل الطارئة بعيدا عن التعقيدات الرسمية والبيروقراطية”.

وجزم أن “أبواب الوزارة ستظل دائما مفتوحة أمامهم، وأن كل الخبرات الفنية والإستشارية في وزارة الزراعة ستكون جاهزة لأي مساعدة في هذا المجال”.

وأكد الطلاب خلال اللقاء أنه “في حال فوزهم بالجائزة ستكون أول مدماك لمشروع وطني يُعنى بتطوير انتاج السماد الزراعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام