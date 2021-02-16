النائب أنور جمعة: حزب الله منفتحٌ على الجميع لحلّ عقد تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 15:22

النائب أنور جمعة: حزب الله منفتحٌ على الجميع لحلّ عقد تشكيل الحكومة

منذ 20 mins 16 February، 2021
لبنان

في ذكرى أسبوع الشهداء القادة، وبرعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج أنور جُمعة، أقيم في بلدة حي الفيكاني البقاعية احتفالاً بالمناسبة، شارك فيه فاعليات من البلدة والقرى المجاورة.
النائب الحاج أنور جمعة وفي كلمته في الحفل جدّد الدعوة لكافة الأطراف إلى ضرورة تحمّل المسؤوليّة، والمسارعة لإنجاز ملف تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الإقتصاديّ، وتقديم مصلحة الناس فوق أي اعتبار.
ورأى النائب جُمعة أن أي طرفٍ يساهم في الخروج من هذه الأزمة سيسجّل ُله  ذلك إنجازاً.
وفي ختام كلمته لفت جُمعة إلى أن”حزب الله منفتحٌ على كل الأطراف وحاضرُ للمساعدة في حل أيٍ من العقد من أجل تسهيل تشكيل الحكومة”.
وتخلّل الحفل إزاحة ستارٍ عن نصبٍ للشهداء القادة بعد أن أدت ثلةٌ من المجاهدين قسم البيعة بحفظ وصية الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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