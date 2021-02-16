محادثات بين عراقجي والممثل الخاص لوزير خارجية قطر

اجرى مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في طهران الاثنين محادثات مع الممثل الخاص لوزير خارجية قطر في شؤون المنطقة علي بن فهد الهاجري.

وفي اللقاء اشار عراقجي الى العلاقات الطيبة بين البلدين واكد ضرورة استمرار المشاورات حول القضايا الثنائية والاقليمية وقال ان الامن والاستقرار الاقليمي انما يتحققان في اطار المحادثات الاقليمية وبمشاركة جميع دول المنطقة ومن دون التدخل الخارجي.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتحادث فقط مع دول المنطقة حول الامن في منطقة الخليج الفارسي.

من جانبه اشار الممثل الخاص لوزير خارجية قطر في شؤون المنطقة الى المصير المشترك لدول المنطقة واكد ضرورة الاهتمام بالتنمية السياسية والاقتصادية في المنطقة.

واعتبر الهاجري الحوار بانه السبيل الافضل لحل وتسوية الازمات وتبديد الهواجس، مؤكدا ارادة ورغبة قطر في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة ارنا