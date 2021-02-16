كلمة للسيد حسن نصرالله مساء اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 09:16

كلمة للسيد حسن نصرالله مساء اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء

منذ 7 mins 16 February، 2021
السيد نصرالله_جديد
لبنان

كلمة للسيد حسن نصرالله مساء اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء.

المصدر: موقع المنار

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