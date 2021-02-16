اكتشاف طفرة ثانية لكورونا في بريطانيا

أكد باحثون في جامعة أدنبرة البريطانية التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا سموها “B1525″، وذلك باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس في 10 دول بما فيها بريطانيا.

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية، التي نقلت الخبر إلى أن “الباحثين اكتشفوا في بريطانيا ما لا يقل عن 32 إصابة بهذا الطور الجديد من الفيروس، فيما عثر في الدنمارك على 35 حالة، وفي نيجيريا على 12 حالة، أما في الولايات المتحدة وفرنسا فقد تم تسجيل 7 حالات، بالإضافة إلى 5 حالات في كل من غانا وأستراليا وكندا والأردن وإسبانيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الطفرة الجديدة للفيروس لديها مجموعة من العوامل التي قد تكون مقلقة، خصوصا طفرة E484K في بروتين سبايك، الموجود أيضا في السلالات البرازيلية والجنوب إفريقية، مما يجعل الفيروس أكثر مقاومة للأجسام المضادة”.

وأعلنت بريطانيا في ديسمبر الماضي اكتشاف سلالة جديدة لكورونا تنتشر بنسبة 70% أسرع من الفيروس الأصلي وأكثر فتكا بنسبة 30%.

المصدر: روسيا اليوم