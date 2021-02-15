وصول الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” إلى طرابلس

افاد مراسل المنار شمال لبنان فادي منصور عن”وصول الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” إلى مستشفى طرابلس الحكومي وتضم ٦٠٠طعم، بمواكبة أمنية”.

وقد استلم مدير المستشفى ناصر عدرة اللقاحات من مندوبي وزارة الصحة، وعددها ٦٠٠ لقاح.

وأكد عدرة على ان”عملية التطعيم انطلقت فعليا اليوم الاثنين في طرابلس وتشمل الكادر الطبي ومجموعة من المسنين بدأوا بالتوافد الى المستشفى الحكومي حسب الاسماء التي تردنا من المنصة الالكترونية حيث باشرنا باعطائهم اللقاح المستمر على مدى اسبوع كامل”؟

ودعا عدرة الطرابلسيين الى”الاسراع بالتسجيل وعدم الاكتراث بالشائعات التي تنشر عبر بعض مواقع التواصل”،مؤكدا انه”لا خلاص من هذا الوباء الا بتلقي اللقاح”.

المصدر: موقع المنار