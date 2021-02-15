إدي معلوف: مشكلة الحريري مع السعودية ولا يؤلف لأنه ينتظر الضوء الأخضر

رأى النائب إدي معلوف في حديث اذاعي أن “رئيس الجمهورية شريك أساسي في تأليف الحكومة وورقة الأسماء التي كشف عنها الرئيس المكلف أمس، تؤكد عدم تمسك الرئيس عون بأي وزارة أو اسم أو حصص طائفية”، مشيرا إلى أنه “يبدو واضحا مدى ارتباط ولادة الحكومة بالقرارات الخارجية”.

ونفى النائب معلوف أن “تكون الأمور قد وصلت الى نقطة اللاعودة وقال “نحن نتحدث عن مبادئ واضحة لتشكيل الحكومة لا عقد شخصية مع الرئيس الحريري، لكن المشكلة لديه مع السعودية وهو لا يخطو خطوة باتجاه التأليف لأنه ينتظر الضوء الأخضر”، مشدداً على أن “لا أحد يطالب الحريري بالثلث المعطل”، سائلا”أين الاختصاص والحصص من كلام الحريري بالأمس؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام