انطلاق حملة التلقيح في مستشفى فتوح كسروان الحكومي اليوم

تنطلق اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار.

وقد استكملت الإستعدادات بتجهيز 8 محطات للتلقيح، كما جهز المركز باللوازم اللوجستية المطلوبة وتحضير الطاقم الطبي والتمريضي المؤهل للإشراف والقيام بالمهمة.

ودعت إدارة المستشفى المواطنين في بيان، إلى “احترام المواعيد المحددة حصرا عبر المنصة الرسمية، مرفقين بالهوية أو المستند المطلوب للتعرفة الشخصية”، مؤكدة أنه “لما كان اللقاح هو العلاج الفعال المتاح حاليا للحد من انتشار هذا الوباء الذي دخل إلى كل بلد ومنزل، نشجع كل مواطن متردد على التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح وهي السبيل الحصري والوحيد لأخذ المواعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام