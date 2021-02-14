أصغر حاجي يحذر العدو الاسرائيلي من رد حاسم إذا تجاوز الخطوط الحمراء

حذر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي من أن “كيان العدو الاسرائيلي سيواجه ردا حاسما في حال تجاوزت الخطوط الحمراء”، مؤكدا أن “وجود إيران سوريا هو وجود استشاري وسيستمر حتى رغبة الحكومة والشعب السوري”.

وتعليقا على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله، قال أصغر حاجي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن “طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته هي طبيعية عدائية وقمعية في هذه المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة لفلسطين”، مضيفا أنه “[في سوريا] في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهابي، تساعد “إسرائيل” الإرهابيين”.

وأكد أصغر حاجي “هدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش [المحظور في روسيا] والكيانات الإرهابية”. وحول خروج إيران من سوريا، قال إن “الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية”، مؤكدا أن “المناطق السورية لابد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها”.

وشدد الدبلوماسي الإيراني أن بلاده ضد “وجود أي قوى غير شرعية على الأراضي السورية”. وحول المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال سوريا، قال “تركيا لديها قلق أمني في المناطق الحدودية مع سوريا وقامت ببعض العمليات ونحن نتمنى حل هذه القضايا بين سوريا وتركيا ورفع الإغلاق، وان تعود الحالة الآمنة في هذه المنطقة وان نرى السيادة السورية على جميع أراضيها”.

المصدر: سبوتنيك