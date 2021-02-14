 وزير الصحة اللبناني يطلق عملية التلقيح في مستشفى المسيح الملك في برمانا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 15:22

 وزير الصحة اللبناني يطلق عملية التلقيح في مستشفى المسيح الملك في برمانا

منذ 2 ساعة 14 February، 2021
 وزير الصحة يطلق عملية التلقيح في مستشفى المسيح الملك في برمانا
لبنان

أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى المسيح الملك للأمراض المزمنة في برمانا التابع لجمعية راهبات الصليب، بحضور النائبة العامة للجمعية الاخت ناهدة شكور، ممثلة الرئيسة العامة للجمعية الام ماري مخلوف، رئيسة المستشفى الاخت جان دارك غطاس، ممثلين عن الصليب الاحمر الدولي والطاقم الطبي.

وتلقى اللقاح الاول الكاهن جان يوسف البستاني البالغ من العمر 88 عاما، واللقاح الثاني الراهبة في الجمعية روز راشد البالغة من العمر 90 عاما، واستمرت عملية التلقيح لتشمل 59 شخصا.

ودون حسن كلمة في السجل الذهبي للمستشفى، جاء فيها “رغم كل الالم وضيق الافق يبقى للايمان والاخلاص لتعاليم الديانات السماوية الراقية، نكهة وروح في بث الامل في خريف العمر، بخاصة مع وباء مهدد للانسان والكيان، ولكن بوجود الهمم والعزيمة وأصحاب الضمير هنا من الاخوات الراهبات وكل الاطقم الصحية والعاملة في هذا الصرح الراقي بمعانيه وأبعاده. دمتم ذخرا للانسان ودمتم أملا للبنان. مع تقديري الكامل وتمنياني الحارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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