 وزير الصحة اللبناني يطلق عملية التلقيح في مستشفى المسيح الملك في برمانا

أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى المسيح الملك للأمراض المزمنة في برمانا التابع لجمعية راهبات الصليب، بحضور النائبة العامة للجمعية الاخت ناهدة شكور، ممثلة الرئيسة العامة للجمعية الام ماري مخلوف، رئيسة المستشفى الاخت جان دارك غطاس، ممثلين عن الصليب الاحمر الدولي والطاقم الطبي.

وتلقى اللقاح الاول الكاهن جان يوسف البستاني البالغ من العمر 88 عاما، واللقاح الثاني الراهبة في الجمعية روز راشد البالغة من العمر 90 عاما، واستمرت عملية التلقيح لتشمل 59 شخصا.

ودون حسن كلمة في السجل الذهبي للمستشفى، جاء فيها “رغم كل الالم وضيق الافق يبقى للايمان والاخلاص لتعاليم الديانات السماوية الراقية، نكهة وروح في بث الامل في خريف العمر، بخاصة مع وباء مهدد للانسان والكيان، ولكن بوجود الهمم والعزيمة وأصحاب الضمير هنا من الاخوات الراهبات وكل الاطقم الصحية والعاملة في هذا الصرح الراقي بمعانيه وأبعاده. دمتم ذخرا للانسان ودمتم أملا للبنان. مع تقديري الكامل وتمنياني الحارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية