وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء عملية “مخلب النسر 2” في شمال العراق ويشير إلى مقتل 13 مدنيا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارة بالعراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 09:48

وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء عملية “مخلب النسر 2” في شمال العراق ويشير إلى مقتل 13 مدنيا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارة بالعراق (سبوتنيك)

منذ 57 mins 14 February، 2021
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