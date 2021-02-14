وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء عملية “مخلب النسر 2” في شمال العراق ويشير إلى مقتل 13 مدنيا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارة بالعراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 09:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت بيروت بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار نعت نتائج لقاء عون - الحريري وأي إمكانية لولادة حكومة قريباً
مصادر المنار: لقاء بعبدا الأخير لم يكن لقاء كسر جليد بقدر ما كان لقاءً قال فيه الحريري للفرنسيين "كارمتكم بهذه الزيارة"
مصادر المنار: المشكلة الحكومية في شكلها هي داخلية بامتياز لكن بالإبحار قليلاً أبعد يظهر بعدها الخارجي
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 46 حالة وفاة و2906 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
وزير الصحة حمد حسن: استطاعت الحكومة رغم كل التحديات استيراد لقاحات فيروس كورونا
الوزير حسن: اللقاح سيصل إلى كل مواطن لبناني من دون اعتبارات سياسية أو طائفية وسيصل إلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية
الوزير حسن: لن ننسى السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي في مكافحة انتشار فيروس كورونا رغم وصول اللقاح
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح عدم إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: مستعدون لوقف القصف مقابل القصف إن توفرت الجدية
مستشار الأمن القومي الأميركي: لدينا مخاوف عميقة بشأن طريقة إعلان منظمة الصحة العالمية تقريرها عن منشأ تفشي فيروس كورونا
وكالة الصحافة الفرنسية: خبراء منظمة الصحة العالمية يطلبون مزيداً من البيانات من الصين بشأن أولى الإصابات بفيروس كورونا
اليابان: زلزال بقوة 7 درجات يهز فوكوشيما وانقطاع التيار الكهربائي عن 800 ألف منزل في طوكيو و8 محافظات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الأمم المتحدة ترحب بإلغاء واشنطن تصنيف أنصار الله في اليمن وتأمل أن تسهم الأفعال الأمريكية بحل سياسي لإنهاء الصراع
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لدينا مخاوف عميقة بشأن طريقة إعلان منظمة الصحة تقريرها عن منشأ تفشي فيروس كورونا
وكالة الصحافة الفرنسية: خبراء منظمة الصحة العالمية يطلبون مزيداً من البيانات من الصين بشأن أولى الإصابات بفيروس كورونا
زلزال بقوة 7 درجات يهز فوكوشيما وانقطاع التيار الكهربائي عن 800 الف منزل في طوكيو و8 محافظات جراء الزلزال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
البيرو تسجل رقماً قياسياً من اصابات كورونا التي تستدعي دخول المستشفى
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء عملية “مخلب النسر 2” في شمال العراق ويشير إلى مقتل 13 مدنيا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارة بالعراق (سبوتنيك)
منذ 57 mins
14 February، 2021
العراق
حزب العمال الكردستاني
عملية "مخلب النسر 2"
وزير الدفاع التركي
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