رئيس الوفد الوطني اليمني: أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار عن شعبنا ليتحقق السلام للجميع

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام أن “عمليات الجيش واللجان الشعبية العسكرية هي دفاعية بحتة”، مشيرا إلى أنها”مستمرة حتى يتوقف المعتدي عن عدوانه ويرفع الحصار”.

وأوضح عبدالسلام في تغريدات على حسابه بتويتر أنه”دون خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي فلا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية”.

وشدد بقوله “أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار عن شعبنا ليتحقق السلام للجميع”.

وكان عبد السلام قد أكد الأربعاء الماضي أن “الدفاع المشروع عن اليمن سيستمر حتى يتوقف العدوان والحصار بشكل نهائي، لافتا إلى أن جرائم تحالف العدوان الأمريكي ضد أبناء الشعب اليمني غير مسبوقة، وفيها من البشاعة والإرهاب ما يجعل من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيا ومنبوذتين إنسانيا وحتى سياسيا”.

المصدر: المسيرة