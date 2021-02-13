إحذروا مشروبات الطاقة لانها خطيرة على عضلة القلب

حذرت دراسة حديثة من تناول مشروبات الطاقة؛ بسبب تأثيرها الضار على الصحة، ومخاطرها على عضلة القلب.

وكشف باحثون في جامعة تكساس الأمريكية، أن مشروبات الطاقة ترفع من معدل ضربات القلب، بحسب ما نشره موقع “توداي.تامو”.

وقال الباحثون إن هذه المشروبات تؤثر على وظائف القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى خطورتها على خلايا عضلة القلب البشرية.

وأشاروا إلى وجود علاقة بين استهلاك هذه المشروبات بضربات القلب غير السليمة، واعتلال عضلة القلب مرض عضلة القلب الذي يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم، وزيادة ضغط الدم.

وقال العلماء إنه “نظرًا لأن استهلاك هذه المشروبات غير منظم ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع دون وصفة طبية لجميع الفئات العمرية، فإن احتمالية حدوث آثار صحية ضارة لهذه المنتجات هي موضع قلق”.

المصدر: وكالات