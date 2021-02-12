عراقجي: لا قيمة للاتفاق النووي بالنسبة لإيران إلا برفع كل أشكال الحظر عنها

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ان “الاتفاق النووي لا قيمة له بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية من دون رفع كل أشكال الحظر عنها بصورة كاملة”.

وقال عراقجي الجمعة إن “عودة اميركا للاتفاق النووي تكون مهمة بالنسبة لنا حينما تؤدي الى رفع الحظر”، واوضح “عندما نقول رفع الحظر فإن المقصود هو كل أشكال الحظر سواء الواردة في الاتفاق النووي او التي أعيد وضعها بعد خروج اميركا من الاتفاق او التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها”.

واضاف عراقجي “لو أرادت أميركا العودة للاتفاق النووي وان يستعيد الاتفاق شكله الاساس فمن الطبيعي انه ينبغي عليهم العودة ورفع الحظر”، وتابع “مثلما قال سماحة قائد الثورة نقوم حينها بالتحقق من صدقية رفع الحظر ولو ثبت لنا ذلك سنعود ثانية الى التزامنا بتعهداتنا”.

المصدر: ايرنا