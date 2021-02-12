تطورات التأليف الحكومي في لبنان..

قالت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار “لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري في الشكل كان إيجابيا ويعتبر خطوة الى الأمام كونه حصل بعد طول انقطاع وسلبية، لكنه في المضمون لم يكن الا تراجعًا لخطوات الى الوراء”، وأكدت ان “الحريري لم يقدّم جديدا للرئيس عون”.

ولفتت المصادر الى انه “بالنسبة لعدد الوزراء في الحكومة، لم يناقش الحريري الامر مع رئيس الجمهورية الذي يريد حكومة من 20 وزيرا، حيث أبلغه الحريري كما أعلن أنه متمسك بحكومة من 18 وزيرا”، وتابعت “بقيت عقدتا وزارتي الدّاخلية والعدل اللتين يطالب بهما كل من الرئيسين عون والحريري على حالهما، حيث تمسّك الأخير بهما، ولم يتم البحث عن حلّ وسط يرضي الطرفين”.

واوضحت المصادر انه “في موضوع الأسماء وافق الحريري على تسمية الرئيس عون لوزرائه”، واضافت “لم يُحدث لقاء ماكرون ـ الحريري فرقا إيجابيا في المضمون الحكومي، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ولا سيّما أنّ الحريري تعاطى على قاعدة هذا ما لدي واصطفلوا”.

المصدر: قناة المنار