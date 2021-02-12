خلافات صهيونية بشأن الملف النووي الإيراني

كشف موقع والا العبري عن خلافات صهيونية الداخلية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأفاد الموقع ان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد”، يوسي كوهين، اصر أن يتولى ملف الاتفاق النووي والتفاوض مع الإدارة الأمريكية بشأنه، دون جدوى.

وذكر الموقع أن كوهين قد أوضح خلال جلسة مغلقة أنه سيكون قادرا على إقناع الأمريكيين بعدم العودة إلى الاتفاق النووي في حال توليه ملف النووي الإيراني، وبأنه شن حملة إعلامية في محاولة منه لتنصيب نفسه مسؤولا عن القضية الإيرانية، الا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر تعيين مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، ممثلا له في ملف التواصل مع أي قوى عالمية، بشأن الاتفاق النووي مع إيران ومبعوثا شخصيا له في هذا الملف .

المصدر: سبوتنيك