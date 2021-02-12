لجنة الأسير سكاف زارت ضريح عماد مغنية بذكرى استشهاده

زار جمال سكاف امين سر لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف، ضريح الشهيد القائد عماد مغنية في روضة الشهيدين في الغبيري، بمناسبة الذكرى السنوية ال ١٣ لإستشهاده.

بعد تلاوة الفاتحة أكد سكاف أن الزيارة لضريح الشهيد القائد عماد مغنية هي وفاءً لتضحياته الجسام التي قدمها في سبيل الدفاع عن أوطاننا و أمتنا و مقدساتنا بمواجهة العدو الصهيوني، حيث كان للشهيد مغنية الفضل الكبير بتحقيق الإنتصار تلوى الإنتصار لأمتنا على العدو خصوصاً عند تحرير جنوب لبنان عام ٢٠٠٠ و في الإنتصار العظيم الذي تحقق عام ٢٠٠٦، كما تقديمه كل الدعم و المساندة للمقاومة في فلسطين حيث عمل على تطوير قدراتها العسكرية التي من خلالها فرضت توازن رعب مع العدو.

و توجه بتحيةٍ ملؤها الفخر و الإعتزاز الى الشهيد عماد مغنية و رفاقه الشهداء، و الى رجال المقاومة الذين يكملون المسيرة، الذين يدافعون عن عزة و كرامة الأمة بأكملها، أما البعض الذي اراد الذهاب الى خيار التطبيع و نسج العلاقات مع العدو فهؤلاء الى مزبلة التاريخ.

المصدر: موقع المنار