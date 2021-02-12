الخارجية الاميركية: بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، العملية السياسية لحل الأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية، نيد برايس اليوم الجمعة “فيما يتعلق بالملف السوري ، أكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري””.

واكد بلينكن إلى الأمين العام للأمم المتّحدة التزام واشنطن بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة حول التحديات العالمية، و التزام واشنطن بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة حول التحديات العالمية.

كما نثمن وزير الخارجية الأميركي دور الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا.

المصدر: وكالة سبوتنيك