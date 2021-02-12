الدفاع الروسية: راداراتنا تابعت خلال الأسبوع الأخير45 طائرة أجنبية قرب الأجواء الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن راداراتها تابعت خلال الأسبوع الأخير 45 طائرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية.

وحسب بيانات وزارة الدفاع التي نشرتها صحيفة “النجم الأحمر” التابعة للوزارة، فإن 33 طائرة استطلاع و12 طائرة مسيرة أجنبية قامت بمهام الاستطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت الوزارة أن مقاتلات روسية تابعة لقوات الدفاع الجوي أقلعت مرة واحد لمنع انتهاك الأجواء الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن وسائل الدفاع الجوي لم تسمح بدخول أي طائرة استطلاع أجنبية للأجواء الروسية.

المصدر: روسيا اليوم