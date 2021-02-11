المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: الصاروخ الباليستي الذي استهدف قاعدة خميس مشيط من طراز جديد لم يكشف عنه سابقا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 22:26

المتحدث باسم القوات الملسلحة اليمنية: الصاروخ الباليستي الذي استهدف قاعدة خميس مشيط من طراز جديد لم يكشف عنه سابقا

منذ 1 ساعة 11 February، 2021
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