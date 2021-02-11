مروان البرغوثي: الانتخابات حجر الزاوية بإعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الخميس عن تفاصيل زيارته للأسير في سجون العدو الاسرائيلي مروان البرغوثي، والتي حمل فيها رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح.

وأوضح الشيخ أنه “جرى خلال الزيارة تناول المستجدات السياسية الدولية والاقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني”.

بدوره، أكد الأسير البرغوثي على ترحيبه بالقرار التاريخي باجراء الانتخابات ، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة ، موجها التحية للشعب الفلسطيني العظيم في كل مكان.

ودعا البرغوثي “لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار”، مشيرا إلى أنها “تمثل الانتخابات حجر الزاوية في اعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي”.

وشدد البرغوثي على “أهمية التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية وضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وانجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيداً عن الاقصاء أو التهميش”، دعا إلى “الدخول في حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة وانخراط الجميع فيه بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح”.

المصدر: فلسطين اليوم