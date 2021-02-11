هنية: حماس حريصة على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث

اتصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس هاتفيا برئيس لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين حنا ناصر، حيث عبر عن دعم اللجنة واحترامها وتقدير دورها.

وأكد هنية خلال الاتصال على “حرص حماس على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث بالاستناد إلى وثيقة القاهرة”، ولفت الى ان “حماس ستقوم بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن وضمان شروط النزاهة بالتعاون مع اللجنة”.

وأضاف هنية أن “الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة أيضا وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية وصولا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف”.

المصدر: وكالة معاً