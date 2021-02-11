لوكاشينكو: بيلاروس تمر بلحظة تحول تشبه انهيار الاتحاد السوفيتي

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن”بلاده اصطدمت بمشاكل وأحداث جدية، يمكن مقارنتها بانهيار الاتحاد السوفيتي”.

وأضاف لوكاشينكو، في كلمة أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي: “نحن نمر بفترة جدية ومصيرية جدا، ليس فقط بالنسبة لدولتنا، بل بالنسبة للشعب البيلاروسي بأكمله. كانت هناك لحظات قليلة من هذا القبيل في تاريخ بلدنا، عندما كنا في قوام الاتحاد السوفيتي، وكذلك عندما نالت بيلاروس الاستقلال. ويمكن مقارنة الفترة الحديثة بانهيار الاتحاد السوفياتي وعواقبه”.

وأشار لوكاشينكو، إلى أن بيلاروس تعرضت مؤخرا لهجوم في غاية القسوة من الخارج.

وتابع لوكاشينكو القول: “بالاعتماد على قوى داخلية معينة – لن أتحدث هنا عن عددها، جرت محاولات لإشعال ليست ثورة ملونة، بل تمرد بالاعتماد على مبدأ – الحرب الخاطفة. كان يتوجب علينا الصمود مهما كان الثمن”.

وشدد لوكاشينكو، على أن سنة 2021، ستكون عام الحسم.

المصدر: تاس