مبادرة إنسانية من أهالي البقاع الغربي استهدفت فقراء مدينة طرابلس

استهدفت مبادرة انسانية من اهالي البقاع الغربي فقراء مدينة طرابلس من خلال تسليم مبلغ مالي للقائم باعمال افتاء طرابلس الشيخ محمد امام، بعد زيارة وفد من بلدة مدوخا برئاسة المحامي احمد طالب، الذي اشار الى ان للمغتربين يد في المساعدة وهذا ما يحدو بالجميع الى تقديم ما يستطيعون. ولفت الى ان المبلغ المالي سيوزع على قرابة 150 عائلة محتاجة في طرابلس، كل عائلة ستحصل على 300 الف ليرة مرسلة من الاخوين صوفان في بلدة مدوخا في البقاع الغربي وقد سلمت الى دار الفتوى.

واعتبر ان من شأن هذه المساعدات المالية ان تساهم في صمود اهالي طرابلس بمواجهة حالات الفقر التي باتت موجوده في معظم بيوت المدينة، معتبرا انها خطوة سباقة ومميزة من أهل الخير وكذلك الاغتراب اللبناني لمساعدة المحرومين.

من جهته، الشيخ محمد امام شكر للمتبرعين مساهمتهم، مؤكدا ان دار الفتوى نقطة التقاء للجميع وهي ستعمل مع كل الجمعيات لايصال المساعدات الى مستحقيها، وقد سلم الشيخ امام التبرعات الى جمعية سنابل النور الخيرية التي باشرت بتوزيعها على العائلات الفقيرة.

المصدر: موقع المنار