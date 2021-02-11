كورونا في الأرجنتين.. الاصابات تتجاوز مستوى مليوني حالة والوفيات تقترب من 50 ألف

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19” في الأرجنتين، الأربعاء، مستوى مليوني حالة، بينما تقترب الوفيات من حاجز 50 ألف.

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7739 حالة لتصل إلى نقطة 2001034.

وأضافت الوزارة أن هناك 1798120 حالة شفاء من هذا العدد، بينما تبلغ حصيلة الإصابات النشطة 153240.

كما ذكرت الإحصائية اليومية أن السلطات الصحية رصدت خلال اليوم الماضي 108 وفيات ناجمة عن “كوفيد-19″، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في الأرجنتين 49674 متوفيا.

المصدر: وكالات