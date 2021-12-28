كورونا في الأرجنتين.. البلاد على أعتاب موجة جديدة وتسجيل أكبر حصيلة إصابات منذ 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ازداد بضعفين تقريبا يوم الاثنين مقارنة بالجمعة الماضية، ووصل إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس يوم الاثنين مقابل 11181 إصابة يوم الجمعة.

ولم توضح السلطات الأرجنتينية ما هي نسبة حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد، الذي تم رصده في معظم البلدان المجاورة.

ومع ذلك لم تصل القفزة الأخيرة في إصابات كورونا إلى مستواها القياسي المطلق الذي تم تسجيله يوم 1 يوليو، حيث بلغ 41080 إصابة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، لم تسجل الأرجنتين ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات جراء الفيروس، علما بأن 70% من السكان تلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس.

المصدر: وكالات