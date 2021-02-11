موسكو تدعو واشنطن للكف عن “الاستعراض المتهور للسلاح” في البحر الأسود

دعت روسيا الولايات المتحدة للكف عن “الاستعراض المتهور للسلاح” في البحر الأسود، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك.

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن في حسابها على “تويتر”: “ندعو القوات المسلحة الأمريكية إلى الكف عن استعراضها المتهور للسلاح وأن تهتم بشؤونها في المياه الإقليمية للولايات المتحدة”.

وأكدت السفارة أن “السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي”، مضيفة أنه “يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى لإيجاد عدو في البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن بشكل علني، لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية”.

المصدر: روسيا اليوم