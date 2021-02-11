زلزال يضرب بالقرب من أرخبيل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ

أفاد مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل بأنه رصد زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من أرخبيل كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادئ.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 530 كلم شرقي مدينة نوميا، المركز الإداري لكاليدونيا الجديدة التي تعتبر “إقليما ما وراء البحار” لفرنسا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 93 ألف شخص.

وقبل ذلك رصد المركز الأوروبي عدة هزات أرضية قوية أخرى في المنطقة، كانت قوتها تتراوح بين 6 و7.2 درجة بمقياس ريختر.

وأصدر المركز الأمريكي للإنذار من موجات التسونامي، تحذيرا بشأن احتمال ظهور تلك الموجات، لكنه سحب التحذير في وقت لاحق.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بسبب الهزات الأرضية في المنطقة.

المصدر: تاس