الحريري عرض مع ماكرون للتطورات الاقليمية والصعوبات الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 01:12

الحريري عرض مع ماكرون للتطورات الاقليمية والصعوبات الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة

منذ 1 ساعة 10 February، 2021
ماكرون_الحريري
لبنان

لبى الرئيس سعد الحريري مساء اليوم دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، الاليزيه.
وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها، اضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي.
وفي هذا السياق بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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