الجيش اللبناني: زورقان حربيان عدوان يخرقان المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 22:50

الجيش اللبناني: زورقان حربيان عدوان يخرقان المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

منذ 6 mins 10 February، 2021
خرق بحري صهيوني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 10 /2 /2021 ما بين الساعة 03.30 والساعة 04.38 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 204 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبتاريخ 9 /2 /2021 ما بين الساعة 23.27 والساعة 23.29 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة عدد /2/ فوق البقعة البحرية المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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