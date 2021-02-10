لقاء افتراضي لعراجي : للتشدد في مراقبة الحدود منعا لتهريب الدواء

صرح النائب د. عاصم عراجي بعد اللقاء الإفتراضي لأعضاء لجنة الصحة عبر تطبيق “زوم”، بأن اعضاء اللجنة التقوا في ما بينهم حيث تشاوروا مع وزير الصحة العامة د. حمد حسن ونقيب الصيادلة د. غسان الأمين، ونقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، ورئيسة (تجمع مصانع الأدوية الوطنية) كارول ابي كرم، وبحثوا في تهريب الأدوية وتخزينها بطريقة مخالفة للأصول، وكذلك استعرض أكثر من آلية تفضي إلى تتبع الدواء (tracing) بعد استيراده، مرورا بتوزيعه من نقابة المستوردين، وصولا إلى توزيعه على الصيدليات، وضمان عدم سحب كميات من افراد بقصد تهريبها او بيعها بأسعار مضاعفة”.

كما وطلب اعضاء اللجنة “التشدد بمراقبة كل النقاط الحدودية بطريقة صارمة، نظرا إلى ما يخلفه التهريب من نقص فادح في سوق الدواء، ويعمل على افراغ السوق من امام من هم في حاجة ماسة إلى تناول ادويتهم و حاجاتهم الطبية.

كما واستعرض اعضاء اللجنة موضوع اللقاحات التي ستصل في اواخر هذا الأسبوع حيث من المفترض البدء بتلقيح المواطنين مطلع الاسبوع المقبل، وتكلم وزير الصحة عن المفاوضات المتقدمة للحصول على لقاح (v sputnik) الروسي ولقاح (sinopharm) الصيني وكذلك تكلم الوزير عن تشكيل لجنة من الوزارة لضمان شفافية ودقة عملية التلقيح وستكون ثمة لجنة اخرى من هيئات طبية كجمعية (أطباء بلا حدود)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام