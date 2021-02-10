تجمع العلماء أبرق الى القيادة الايرانية مهنئا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

أبرق تجمع العلماء المسلمين إلى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسهم الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الشيخ حسن روحاني، مهنئا بالذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

ومما جاء في الرسالة الى الإمام الخامنئي: “إن مخطط الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بقية شعوب المنطقة من خلال ترويج الفتن المذهبية والطائفية والقومية والعرقية لن ينجح رغم الإمكانات الضخمة التي ترصد له، ذلك أن الجمهورية الإسلامية لم تتعامل يوما مع أبناء الأمة إلا على أساس انتمائهم للاسلام، ومدت اليد لكل المستضعفين في العالم وحملت همومهم وقضاياهم. وإننا في تجمع العلماء المسلمين نؤكد على تمسكنا بالعلاقة المميزة مع الجمهورية الإسلامية، والولاء لسماحتكم دام ظلكم الشريف، شاكرين دعمها ومساندتها لنا ولكل المخلصين في الأمة، ونرجو أن تتمتن هذه العلاقة لما فيه خير وازدهار وسعادة الشعبين الإيراني واللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام