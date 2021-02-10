الصحة العراقية تسجل 2282 اصابة جديدة و802 حالة شفاء و6 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 14:02

الصحة العراقية تسجل 2282 اصابة جديدة و802 حالة شفاء و6 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد

منذ 18 mins 10 February، 2021
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