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February 10 2021 - 01:10

كورونا في إيطاليا.. تسجيل 10630 إصابة و422 وفاة جديدة

منذ 59 mins 10 February، 2021
علم ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10630 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 422 حالة وفاة ناجمة عن المرض في ارتفاع لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10630، ليصل العدد العام إلى مستوى 2655319 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا مقارنة مع الإحصائية السابقة، وبلغ هذا العدد في 6 فبراير 13442 حالة، وفي 7 فبراير 11641، وفي 8 فبراير 7970.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 422 وفاة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 92002 حالتين.

المصدر: وكالات

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