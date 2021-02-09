وزارة الدفاع الروسية: قواتنا أجرت سلسلة تدريبات عسكرية مع قوات الدبابات السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أجرت سلسلة تدريبات عسكرية مع قوات الدبابات السورية شملت مناورات ورمايات، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الاستعداد القتالي للجيش السوري.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته الاثنين، إن العسكريين الروس نفذوا مؤخرا سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات الدبابات السورية في محافظة حلب شمال البلاد، دون ذكر توقيت هذه العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل على الميدان جرى على كلا الطرفين، حيث كانت المعدات الثقيلة تضمن التغطية لقوات المشاة التي نشطت في مواقع إطلاق الضربات.

وأوضح البيان أن العسكريين الروس راقبوا كل خطوة قامت بها كتائب الدبابات السورية مع توضيح وإصلاح الأخطاء فورا على الأرض، ولفتت إلى أن هناك مناورات كان على الطرف السوري التدرب عليها عدة مرات ما تطلب أحيانا حوالي 3 ساعات من الوقت.

وفي هذا السياق قال المسؤول العسكري الروسي، غريغوري لازوتكين، الذي شارك في المناورات، إن “القوات المسلحة السورية ليست اليوم كما كانت عليه في بداية هذه الحرب”، في إشارة إلى الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

وأضاف لازوتكين: “أصبحت القدرات القتالية لهذه القوات اليوم أعلى، حيث تتميز بالدفاع الصارم والمدرب جيدا”.

وتشكل الدبابات الروسية من نوعي “تي-60” و”تي-72″، التي تم تحديثها لتكييفها مع الخصوصية المحلية، أساس قوات الدبابات السورية.

المصدر: روسيا اليوم