وفود الفصائل الفلسطينية وصلت الى القاهرة للمشاركة بالحوار الوطني الاثنين

وصلت وفود الفصائل الفلسطينية الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل المشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية.

وقالت مصادر فلسطينية “يرأس وفد حركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية بالحركة”، وتابعت “يضم الوفد كلا من أنور أبو طه ونافذ عزام وخالد البطش وداوود شهاب”.

وأضافت المصادر “يرأس وفد حركة حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة”، وتابعت “يضم الوفد كلا من يحيى السنوار وخليل الحية وعزت الرشق،وحسام بدران ومحمد نزال وروحي مشتهى”، ولفتت الى انه “يرافق الوفد عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين”.

وأكدت المصادر ان “الشعب الفلسطيني يتطلع إلى بدء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية بما يلبي طموحاتهم الوطنية والانسانية، مع بدء جلسة الحوار الوطني في القاهرة التي يشارك فيها أربعة عشر فصيلا فلسطينيا وقعوا على اتفاق القاهرة عام 2011 وقد وجهت اليه الدعوة من مصر للمشاركة بهذا الحوار”.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أن جلسات الحوار الوطني الشامل ستبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في 8 فبراير/شباط الجاري.

ووفق مرسوم رئاسي فلسطيني أصدره محمود عباس ستُجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

المصدر: فلسطين اليوم