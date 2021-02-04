إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا في قطر

أصدر مجلس الوزراء القطري توجيهات وتوصيات عقب الاستماع لتقرير وزارة الصحة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت التوصيات التي أقرها المجلس: “استمرار العمل بقراره الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب”.

وشدد المجلس على الالتزام بقراراته السابقة ذات الصلة في ما يتعلق بعدد الأشخاص المتواجدين في الأماكن المغلقة والمفتوحة مثل “أماكن العمل ودور العبادة والصالات والنوادي الرياضية والترفيهية”، متوعدا المخالفين بإجراءات عقابية صارمة.

وأكد على الاستمرار في منع حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش.

وسمح المجلس بعمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، مع منع دخول الأشخاص دون 18 عاما، وكذلك تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة، مع السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15%، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج “قطر نظيفة” بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%.

وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لإحراز دولة قطر، وللعام الثالث على التوالي، المركز الأول عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا، وفقا لتصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو (NUMBEO) لعام 2021، والذي شمل 135 دولة.

المصدر: وكالات